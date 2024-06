A1 UFFICIALE – San Martino annuncia Cedolini

Un innesto giovane e di talento per l’Alama San Martino di Lupari, che al proprio roster in vista del campionato di A1 femminile 2024/25 aggiunge Ginevra Cedolini, 18enne guardia/ala di 185 cm, in arrivo dal Basket Roma.

Nata a Pontedera il 12 ottobre 2005, dalla Toscana si trasferisce nella capitale molto giovane, per sposare il progetto di una squadra che tante soddisfazioni ha raccolto negli ultimi anni a livello giovanile e senior, in un caso proprio sul parquet di San Martino di Lupari.

Parliamo dello Scudetto conquistato poco più di un anno fa al PalaLupe, in occasione della Finale Nazionale Under 19. In quell’emozionante finalissima con Costa Masnaga Cedolini era stata decisiva, prima realizzando il canestro che aveva trascinato la gara al supplementare, e poi con un altro fondamentale per spezzare l’equilibrio a pochi secondi dalla fine. Per lei anche la soddisfazione dell’inserimento nel miglior quintetto della manifestazione.

Quello è stato il secondo tricolore per un gruppo che l’anno prima aveva vinto il titolo Under 17, e anche in quel caso Cedolini era stata inserita nel quintetto ideale. Ma un grande risultato è stato conquistato anche a livello senior, con la promozione centrata proprio un anno fa dalla serie B alla A2: 15 punti di media per lei nel corso delle semifinali e finali.

La scorsa stagione l’ha vista dunque esordire nel campionato cadetto, ma dopo un buon inizio (5.4 punti e 4.7 rimbalzi di media nelle prime nove gare), la sfortuna l’ha fermata: a gennaio infatti Cedolini è stata operata al legamento crociato del ginocchio. Un infortunio dal quale la giocatrice toscana ha lavorato duro per recuperare negli ultimi mesi, e che non ha tolto a San Martino – che la seguiva già da tempo – la volontà di scommettere su di lei.

Già protagonista con le Nazionali giovanili, nel 2023 ha partecipato all’Europeo Under 18 nel quale è stata la migliore marcatrice e la seconda migliore rimbalzista per l’Italia, con medie rispettivamente di 8 punti e 4 rimbalzi.

Quello di Cedolini è il nono nome ufficiale dell’Alama San Martino, dopo quelli già annunciati di Robinson, D’Alie, Cvijanovic, Del Pero, Simon, Gilli, Bickle e Guarise. Anche a lei rivolgiamo un caloroso benvenuto fra le Lupe!

