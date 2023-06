A1 UFFICIALE – San Martino conferma Arianna Arado

Un’altra preziosa riconferma in casa Lupebasket: nella stagione 2023/24 Arianna Arado vestirà ancora giallonero. La giocatrice ligure, 19 anni compiuti proprio questa settimana e fresca dell’esame di maturità, sarà alla sua quarta stagione a San Martino di Lupari, dove è arrivata nell’estate 2020.

Lo scorso campionato ha rappresentato un ulteriore tassello nel percorso di crescita della giovanissima ala grande: per lei 20 presenze con 8′ di media sul parquet, 29 punti totali (più che raddoppiato il fatturato dell’anno precedente) con il 46% al tiro, e 33 rimbalzi. Il tutto nonostante l’infortunio muscolare che, tra febbraio e marzo, le ha impedito purtroppo di scendere in campo nel momento di maggiore emergenza, quando avrebbe potuto offrire un contributo ancora superiore.

Da citare anche il finale di stagione con la Serie B e soprattutto il percorso con l’Under 19, che è entrata fra le prime 8 d’Italia partecipando alla Finale Nazionale che si è tenuta proprio a San Martino di Lupari.

Intanto per lei l’estate si è tinta ancora una volta di Azzurro: convocata al raduno di Pesaro della Nazionale Under 19, che dal 15 al 23 luglio parteciperà al Mondiale di Madrid, l’atleta classe 2004 – che lo scorso anno è stata tra le protagoniste che hanno centrato la qualificazione – è anche fra le riserve a disposizione dell’Under 20, attesa all’Europeo di categoria dal 29 luglio al 6 agosto (c’è la sua compagna in giallonero Irene Guarise fra le 14 convocate al raduno di Foligno).

«Vorrei ringraziare la società e l’intero staff che mi danno nuovamente l’opportunità di crescere e di fare maggior esperienza – le parole di Arianna – Come sempre il mio obiettivo personale sarà quello di migliorare, e in questo la squadra quasi totalmente nuova mi potrà sicuramente essere d’aiuto, dandomi diversi punti di riferimento da cui poter imparare. Voglio lavorare bene, così da poter guadagnare fiducia e minuti in campo. Sono sicura che anche questa convocazione in maglia azzurra contribuirà alla mia crescita, e tutto quello che imparerò cercherò di metterlo in campo nella prossima stagione».

Sempre più completo il roster a disposizione di coach Giuseppe Piazza. La riconferma di Arado segue quelle di Francesca Russo e Irene Guarise, a cui si sono andati ad aggiungere i nuovi arrivi Rae Lin D’Alie, Anastasia Conte, Lidija Turcinovic, Liga Vente, Taylor Soule e Stephanie Kostowicz. Anche ad Arianna va un in bocca al lupo per la stagione e per gli imminenti impegni con la Nazionale.

