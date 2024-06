A1 UFFICIALE – San Martino di Lupari completa il reparto straniere con la lunga Caitlin Bickle

Si completa il quartetto di straniere dell’Alama San Martino di Lupari per il prossimo campionato di A1 femminile, completamente rinnovato rispetto alla stagione 2023/24. L’ultimo innesto è quello di Caitlin Bickle, 24enne ala/pivot statunitense di 185 cm, nella scorsa stagione protagonista in Grecia.

Nata a Cave Creek in Arizona il 5 maggio 2000, sin dai tempi dell’High School si mette in mostra con la maglia delle Cactus Shadows, vincendo due volte il titolo statale e venendo nominata nel 2018 per il McDonald’s All-American, la partita fra le migliori cestiste d’America. La scelta del College ricade poi su un’Università di grande livello come Baylor, nella Big 12 Conference, con cui vivrà stagioni piene di soddisfazioni.

La prima, enorme, già nell’anno da matricola: Baylor infatti vincerà 37 partite su 38, laureandosi campione al Torneo NCAA. Con le Bears Bickle disputa cinque stagioni, facendo registrare statistiche in crescita anno dopo anno. Nell’ultimo viaggia a 12 punti, 7 rimbalzi e 2.7 assist di media, tirando col 50% da due, il 38% da tre e l’81% ai liberi. Sigla anche il suo career high con 30 punti, e concluderà la stagione venendo nominata nel secondo quintetto della Conference, e nel primo quintetto difensivo. In quattro annate su cinque, inoltre, la sua media voti le permetterà di figurare nell’All-Big 12 First Team per meriti accademici.

Dopo la Laurea in Chinesiologia, prende parte al training camp WNBA delle Connecticut Sun, ma nell’estate 2023 la sua prima avventura da professionista è nella lega messicana, con Freseras Irapuato, dove sarà peraltro compagna di squadra dell’ex giallonera Dejza James. In 14 gare timbra 10 punti, 5.5 rimbalzi e 2 assist di media.

In autunno inizia la sua prima avventura in Europa: è in Grecia, in forza all’Eleftheria Moschatou. Con la squadra che arriverà quinta nella massima serie ellenica, è protagonista con ottime cifre. Chiuderà infatti il campionato al secondo posto nella classifica marcatrici con 22 punti di media (high di 35), ai quali aggiunge 11 rimbalzi e 4 assist. Per lei anche otto partite in Eurocup, con 12 punti, 7.3 rimbalzi e 2.8 assist a uscita.

Nella stagione 2024/25 potremo dunque vedere Bickle in azione in Italia, con la maglia delle Lupe. Il suo è il settimo nome ufficiale della nuova Alama San Martino di Lupari di coach Giuseppe Piazza, e segue gli annunci di Robinson, D’Alie, Cvijanovic, Del Pero, Simon e Gilli. Anche a Caitlin rivolgiamo un caloroso benvenuto e un in bocca al lupo per questa avventura in giallonero!

