A1 UFFICIALE – San Martino di Lupari ingaggia Gilli

Ancora un innesto di qualità per l’Alama San Martino di Lupari: la società è lieta infatti di dare il benvenuto in giallonero a Caterina Gilli, 22enne ala di 183 cm proveniente dall’Oxygen Roma, e già da diversi anni volto noto in A1 nonostante la giovane età.

Nata il 10 febbraio 2002 a Ferrara, e cresciuta in una famiglia di cestisti (la mamma, Emanuela Benatti, ha giocato anche in serie A), Caterina si è avvicinata prestissimo alla palla a spicchi. Cresce nella Pallacanestro Vigarano, raccogliendo le prime soddisfazioni con la società satellite della Academy Mirabello (diretta proprio da mamma Emanuela), con cui vive ottime stagioni giovanili. Per due anni consecutivi (2017 e 2018) sarà vicecampionessa d’Italia Under 16, venendo anche inserita nel miglior quintetto della manifestazione nel 2017. Un altro podio arriverà poi nel 2019, con il terzo posto alla Finale Nazionale Under 18.

A livello senior l’esordio in A1 arriva molto presto, a soli 15 anni. Con la prima squadra di Vigarano disputa tre stagioni nella massima serie, stabile nelle rotazioni, prima della chiamata da parte di Sesto San Giovanni che arriva nel 2020. In maglia Geas resterà una stagione, sfiorando la semifinale Scudetto.

L’anno successivo è a Lucca, dove per due stagioni prosegue il proprio percorso di crescita, guadagnando minuti e fiducia. Chiuderà la seconda annata con medie di 4.3 punti e 3.6 rimbalzi. Arriva così l’opportunità di Roma, dove nell’ultima stagione si attesta su numeri simili (3.7 sia alla voce punti che rimbalzi, più 1.3 assist) con un utilizzo medio di 21′. Curiosamente, le due performance migliori arrivano proprio contro le Lupe: 10 punti in Coppa Italia, 11 nel ritorno in campionato.

Di rilievo la sua storia coi colori Azzurri: con le Nazionali giovanili ha vinto due ori Europei (U16 nel 2018, quando è stata addirittura MVP dell’evento, e U18 nel 2019, inserita nel miglior quintetto) e due bronzi (U16 nel 2017 e U20 nel 2022). Attualmente è impegnata con la Nazionale 3×3: il quartetto Azzurro, nel quale c’è anche la sua neo compagna di squadra Rae Lin D’Alie, è nel pieno della preparazione per la FIBA 3×3 Europe Cup Qualifier, che si terrà il 7 e 8 giugno a Copenhagen.

Gilli è il sesto nome ufficiale dell’Alama San Martino 2024/25, e segue quelli già annunciati di Robinson, D’Alie, Cvijanovic, Del Pero, Simon. In attesa di abbracciarla presto a San Martino di Lupari, le rivolgiamo un caloroso benvenuto e un in bocca al lupo per questa avventura insieme.

