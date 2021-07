Dopo tante novità, ecco un’importante riconferma per il Fila San Martino di Lupari: la stagione 2021/22 sarà la settima con la maglia giallonera per Marcella Filippi!

Per la giocatrice nata il 27 settembre 1985 a Bergamo, si potrebbe quasi definire la terza avventura con le Lupe. Marcella infatti ha giocato a San Martino dal 2014 al 2018, e vi è tornata poi nel 2019, dopo una stagione a Schio nella quale ha conquistato lo Scudetto. Anche negli ultimi mesi per lei un’esperienza altrove: concluso in anticipo il campionato di A1 col Fila, a causa dei contagi che purtroppo hanno impedito alla squadra di prendere parte ai playoff, Filippi ha giocato l’ultima parte della stagione alle Panthers Roseto, in serie B. Per lei dieci partite a 11.4 punti di media, che hanno aiutato la squadra a chiudere in vetta, anche se l’accesso agli spareggi per la A2 è stato negato per una questione di differenza canestri.

In realtà questo suo nuovo ritorno al Fila va letto come un’operazione all’insegna della continuità, per la società e per lei che nell’ultimo campionato di A1 ha contribuito con 6.7 punti (high di 21 a Campobasso), 2.6 rimbalzi e 1.3 assist a gara, tirando col 49% da due e realizzando 25 triple in 22 partite.

Le ultime settimane le hanno regalato inoltre un’altra grande gioia Azzurra. Marcella faceva parte infatti del sestetto che un mese fa ha preso parte al torneo Preolimpico di Debrecen, dove è arrivata una storica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo.

Da lunedì Filippi sarà a Roma con la Nazionale 3×3, con cui la giocatrice del Fila ha conquistato già un oro Mondiale nel 2018. Tra le otto convocate al raduno saranno poi scelte le quattro che venerdì 16 luglio voleranno in Giappone, per vivere il sogno olimpico.

La sua sarà una figura indubbiamente importante per il Fila sotto il profilo dell’esperienza e della leadership, specialmente in una stagione di cambiamento e ringiovanimento: opportuno ricordare infatti che i cinque volti nuovi ufficializzati finora (Kantzy, Russo, Mitchell, Milazzo e Pastrello) hanno un’età media di neanche 24 anni.

«Sono pronta e carica per la nuova stagione sportiva – le parole di Marcella – Ci saranno tanti volti nuovi… Mi aspetto la stessa voglia di lavorare duro e lottare, valori fondamentali per appartenere alle Lupe».

