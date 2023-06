A1 UFFICIALE – Sanga Milano conferma anche Arianna Beretta

Nuova conferma per il Sanga che nella prossima stagione potrà continuare a contare su Arianna Beretta. Per l’ala classe 1996, si tratterà della quinta stagione in maglia Orange. Beretta è stata parte del progetto di coach Pinotti degli ultimi anni che è culminato con la promozione in A1 dello scorso maggio, garantendo pericolosità dal perimetro oltre ad un’ottima presenza difensiva.

“Dopo le ultime stagioni in cui siamo sempre arrivate ad un passo dal traguardo direi che è una grande soddisfazione riportare Milano nella massima serie. A distanza di un mese – spiega Beretta – siamo ancora tutti molto appagati per il risultato, ma soprattutto per come lo abbiamo raggiunto, con grande sacrificio e compattezza. Questa annata rimarrà per sempre nei nostri migliori ricordi cestistici. La prossima stagione sarà diversa, particolare, in cui dovremo adattarci ai tanti cambiamenti ma come sempre pronti per una nuova sfida. Sarà una nuova esperienza tutta da vivere con il solito spirito che ci contraddistingue”.

