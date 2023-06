A1 UFFICIALE – Sanga Milano conferma Bonomi

Nuova conferma per il Sanga che annuncia il rinnovo di Benedetta Bonomi. L’ala, protagonista della scorsa stagione e in particolare della serie di finale, farà parte del team Orange per il secondo anno consecutivo. La giocatrice classe 1997 ha già esordito nella massima serie con la maglia del Geas Sesto San Giovanni.

“Arrivare in A1 con la maglia del Sanga Milano, della mia città, è una grande soddisfazione e una grande gioia” spiega la giocatrice, che aggiunge: “Faccio parte di questo gruppo dall’anno scorso e sono stata subito integrata e coinvolta, come se fossi sempre stata a casa. Salire di categoria e raggiungere una vetta così alta con un gruppo così bello è ancora più magico! Mi aspetto un’altra stagione intensa come quella che abbiamo appena concluso. Dovremo lavorare che il gioco in A1 è più intenso, più costruito e più fisico, ma abbiamo tutte le carte in regola per metterci sotto e dimostrare di che pasta siamo fatte!”

UFF.STAMPA SANGA MILANO