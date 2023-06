A1 UFFICIALE – Sanga Milano conferma Elisabetta Penz

Proseguono le conferme del Sanga Milano che sta definendo giorno dopo giorno il roster che affronterà il prossimo campionato di A1. In continuità con il progetto che ha portato alla promozione nella massima serie il club Orange annuncia la riconferma di Elisabetta Penz, Guardia classe 1996, con alla spalle due stagioni da protagonista con la maglia Sanga. La giocatrice piemontese, che vanta 15 presenze in A1 con la maglia di Torino, ha conquistato 2 promozioni dall’A2 all’A1 negli ultimi tre anni (con le maglie di Moncalieri e Sanga) e nell’ultima stagione ha tenuto la media di 10 punti a partita.

La giocatrice proiettandosi alla prossima stagione dichiara: “Mi vorrei dare l’obiettivo di approcciare la prossima stagione con competitività, cosa che non mi manca mai, ma anche leggerezza. Se riusciremo a portarci dietro la grinta e la fame che avevamo la stagione passata potremmo fare delle ottime cose! La promozione della stagione appena conclusa è un successo che mi porterò nel cuore per molto tempo. Le vittorie hanno un valore che va oltre la partita stessa. Sono il frutto di sacrifici lunghi anni e non possono essere dimenticati, men che meno in un solo mese”.

UFF.STAMPA SANGA MILANO