A1 UFFICIALE – Sanga Milano conferma Toffali

Susanna Toffali vestirà la maglia Sanga anche nella stagione 2023-24. La “Agent 0” Orange, assoluta protagonista delle ultime stagioni del team milanese, e decisiva negli ultimi playoff – tra semifinali e finali ha tenuto la media di ben 20 punti a partita – sarà quindi a disposizione di coach Pinotti per la stagione di esordio in A1 del club meneghino. Esordio in A1 che Toffali ha già centrato nella stagione 2021-2022 vestendo la maglia di Costa Masnaga. Al netto di alcune parentesi di pochi mesi, questa sarà la settima stagione di Toffali con il Sanga.

“Non ho mai esitato ad ammetterlo, arrivare in A1 con il Sanga è sempre stato uno dei miei obiettivi principali, uno dei miei sogni nel cassetto”, dichiara la numero 0 che aggiunge: “Tra il dirlo ed il farlo ci sono voluti anni, impegno e tanto duro lavoro, ma una volta salito l’ultimo gradino la vista è spettacolare. Tuttavia non si può parlare di arrivo, ma di un nuovo e stimolante punto di partenza. Giocare nella massima categoria con questa maglia è sicuramente motivo di orgoglio e sono riconoscente verso una società che mi ha sempre fatta sentire a casa”. “L’A1 – conclude Toffali – non e un campionato particolarmente omogeneo, per cui non mi aspetto un anno semplice, ma sarà sicuramente quel genere di sfida che ti spinge a crescere e a fare del tuo meglio per superare tutte le difficoltà”.–

Matteo Liberti