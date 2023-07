A1 UFFICIALE – Sanga Milano firma Helmi Tulonen

Nuovo arrivo per il Sanga Milano che nella prossima stagione potrà contare sulle prestazioni di Helmi Tulonen, lunga finlandese, alla terza stagione in Italia. Nella scorsa stagione l’ala-centro classa 1998 ha giocato con la maglia di Lucca segnando 5,6 punti. Nella stagione precedente Tulonen ha giocato a Carugate in A2 dimostrando di essere una delle migliori giocatrici della categoria come dimostrò la doppia doppia di media (17,4 punti e di rimbalzi).

“Milano mi è familiare e mi piace molto l’idea di tornare dopo l’esperienza di due anni fa” spiega Tulonen che aggiunge: “Mi è piaciuta l’opportunità che il Sanga mi ha offerto e non è stato difficile accettare questa sfida. Dopo l’esperienza a Lucca, so già cosa aspettarmi dal campionato. È molto professionale, di alto livello, competitivo e fisico, con squadre, giocatrici e allenatori di alto livello. Il mio obiettivo è migliorare e maturare più esperienza nel campionato italiano, portare la mia squadra ai playoff divertendomi!”

uff.stampa Sanga Milano