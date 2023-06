A1 UFFICIALE – Sanga Milano firma la pivot Umo Diallo

Dopo le conferme di Toffali e Guarneri arriva un importante nuovo innesto per il Sanga che ufficializza l’ingaggio di Umo Diallo. Classe 1998, Diallo è una lunga di nazionalità spagnola che ha percorso tutta la trafila delle nazionali giovanili con la “Roja”. Pivot che non disdegna il gioco dalla media distanza, Diallo ha giocato anche nelle competizioni europee per club; nelle scorse stagioni ha militato per Logrogno, Vitoria, Salamanca (con cui ha vinto il campionato spagnolo), l’Estudiantes di Madrid e il Charleville-Mézières (campionato francese).

“Mi ritengo una giocatrice che sa tirare e leggere il gioco: mi piace passare la palla, sono molto positiva sul campo da basket e cerco di spendermi molto in fase difensiva”, spiega direttamente la neo-giocatrice del Sanga che aggiunge: “Ho scelto Milano perché è una squadra che ha molto cuore, che fa del gioco di squadra e del senso di “famiglia” la propria forza: esattamente quello che cerco in un club. Inoltre, mi è sempre stato detto Milano è una città meravigliosa!”. Guardando alla prossima stagione Diallo si augura “che io e la squadra si riesca a dare tutto, facendo le cose per bene e lottando per tutto il campionato così da rendere bellissima l’annata. Dal punto di vista individuale la vivo come un’occasione per migliorare sia nel gioco che come persona, facendo sempre un passo in avanti”. —

Matteo Liberti