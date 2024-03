A1 UFFICIALE – Sanga Milano ingaggia Quinn Dornstauder

Nuovo arrivo in casa Repower Sanga Milano; il club Orange è orgoglioso di annunciare l’accordo con Quinn Dornstauder. La giocatrice canadese con passaporto polacco, classe ’95, andrà a rafforzare il pacchetto di lunghe a disposizione di coach Franz Pinotti.

Professionista da 7 anni dopo avere giocato al college per Arizona State, Quinn ha un’importante esperienza a livello europeo e internazionale; medaglia d’argento con la nazionale canadese ai campionati americani del 2019 e sempre medaglia d’argento alle Universiadi del 2015. In Europa ha giocato per diverse stagioni in spagna mentre la stagione 2023-2024 l’ha sin qui disputata in Polonia, nel Zaglebie Sosnowiec con cui ha giocato l’Eurocup, tenendo una media di 15 punti e 8 rimbalzi.

“Sono felice di iniziare questa mia esperienza a Milano; mi piace viaggiare e conoscere nuove culture! Gioco come centro con attitudini al rimbalzo e alla difesa. Il mio obiettivo è quello di dare il meglio e aiutare il Repower Sanga in questo finale di stagione. So che il campionato italiano è particolarmente dinamico e veloce; sarà interessante e cercherò di avere il miglior impatto possibile”.

Matteo Liberti