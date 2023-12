A1 UFFICIALE – Sanga Milano ingaggia Turmel

Importante nuovo arrivo per il Repower Sanga Milano che arricchisce il proprio roster con l’inserimento di Angelina Turmel, centro francese classe 1996 con esperienza in Francia, Repubblica Ceca e Italia.

Alta 196 centimetri, Turmel è un centro dalla doppia dimensione grazie ad un buon tiro dalla media e lunga distanza. I tifosi del Sanga si ricorderanno di lei come avversaria con le maglie di Brescia e Udine di cui la neo-orange è stata una giocatrice centrale. Turmel esordirà in A1 italiana dopo aver giocato già nella massima divisione francese e ceca.

“Sono venuta a Milano perché penso di poter aiutare la squadra, so che è un campionato difficile ma tornare in A1 era un mio obiettivo e non vedo l’ora di esordire”, dichiara Turmel. “Ho giocato per tre anni contro Milano e l’ho sempre trovata una squadra seria e molto forte, i contatti con la società c’erano già stati in passato e conosco già alcune giocatrici dagli scorsi anni oltre ad aver già giocato con Bonomi a Brescia. Adesso dobbiamo guardare al girone di ritorno e impegnarci per trovare più punti in classifica; sono arrivata da pochi giorni ma da quello che ho visto sono convinta che la squadra abbia tutti i presupposti per crescere: ho compagne di squadra di ottimo livello e conto di inserirmi al meglio e insieme mantenere la categoria”.

La giocatrice ha già incontrato le nuove compagne di squadre e dovrebbe essere a disposizione di coach Pinotti per gli impegni ufficiali nella prima settimana del 2024

UFF.STAMPA SANGA MILANO