A1 UFFICIALE – Sanga Milano riporta in Italia Yurkevichus

Nuovo arrivo per il Sanga Milano che ufficializza l’ingresso nel team Orange di Tetiana Yurkevichus, ala ucraina di 28 anni, fresca campione di Polonia con la maglia del Lublin con cui ha giocato anche le competizioni europee. La giocatrice affronterà per la seconda volta la massima serie italiana dopo aver giocato a Vigarano nel 2020/21 segnando 9,1 punti a partita e, soprattutto, raccogliendo ben 12,2 rimbalzi a gara.

“Due anni fa ho avuto modo di giocare in Italia, in Serie A1, e per me è stata un’esperienza incredibile, un campionato di alto livello, con buone giocatrici contro i quali puoi migliorare le tue abilità di partita in partita” spiega Yurkevichus. “L’Italia – continua la giocatrice – per me è uno dei paesi più belli d’Europa. Io e il mio agente avevamo l’obiettivo di tornare nel campionato italiano, così quando abbiamo ricevuto questa offerta ho provato molte emozioni e ho sentito che questa sarebbe stata la mia strada”.

UFF.STAMPA SANGA MILANO