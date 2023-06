A1 UFFICIALE – Sara Crudo firma con Sassari

Le Dinamo Women aprono le danze con la firma di Sara Crudo, ala piccola classe 1995 ex Geas e Vigarano, lo scorso anno a Battipaglia decisiva nella finale promozione

Inizia a prendere forma il roster delle Dinamo Women formato 2023-2024: il mercato biancoblu parte dal nucleo italiano con la firma di Sara Crudo, ala piccola classe 1995. Lo scorso anno a Battipaglia, in A2, Sara è stata pedina fondamentale del Geas Sesto San Giovanni dove ha militato dal 2019 al 2022.

Originaria di Sanremo, in Liguria, Sara dimostra da subito grande attitudine per lo sport: la palla a spicchi arriva all’età di 13 anni quando, dopo essere stata notata da uno scout, inizia a giocare a Ospedaletti. L’incontro con coach Maurizio Scanzani permette alla Crudo di esplodere: va a La Spezia dove disputa tre stagioni e colleziona promozione e buoni campionati in A2. Passa quindi alla Libertas Bologna, sempre sotto la guida del suo mentore, quindi il debutto in A1 con Parma prima e Vigarano poi. Una parentesi in Francia, a Monaco, e il ritorno in Italia nelle file della Reyer Venezia. Nel 2019 approda al Geas dove cerca la consacrazione: qui disputa due buone annate con 8 punti di media quasi 5 rimbalzi, corsa interrotta da un infortunio che la costringe allo stop. Lo scorso anno oltre a una breve parentesi con la matricola Brixia Brescia ha vestito la maglia di Battipaglia, in A2, dove ha chiuso con 9.2 punti, 5.9 rimbalzi e 1.9 assist a partita. Crudo è stata determinante nei playoff promozione vinti dalla formazione campana su Firenze: per lei 20 punti e 13 rimbalzi nelle due sfide che hanno consegnato il biglietto della massima serie alle ragazze di coach Vasilis Maslarinos. Dopo la trafila giovanile con l’Italia dall’under 13 all’under 20, nel 2011 vince la medaglia di bronzo del campionato europeo under 16. Nel 2014 è ancora medaglia di bronzo con la nazionale under 20.

Giocatrice dalla ferrea etica del lavoro, determinata e aggressiva sulla palla: caratteristiche che le hanno permesso una crescita professionale costante. Il suo apporto dalla panchina sarà determinante in chiave fisicità e difesa, temi tanto cari a coach Antonello Restivo. Arriva mossa da grandi motivazioni dopo l’annata in A2 e la parentesi a Brescia, spinta dalla voglia di rilanciarsi e trovare il suo posto.

Le prime parole di Sara Crudo in biancoblu: “In questi anni da avversaria ho percepito fin da subito grande entusiasmo intorno al progetto Dinamo e il campo ha dimostrato la bontà del lavoro svolto in queste tre stagioni. Arrivo a Sassari con grande convinzione, certa che sia la piazza ideale per me per ripartire e trovare il mio posto. Non vedo l’ora di iniziare”.

