A1 UFFICIALE – Sara Toffolo non si muove: rinnovo con la Dinamo Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna รจ lieta di comunicare il rinnovo del contratto con la giocatrice italiana ๐’๐š๐ซ๐š ๐“๐จ๐Ÿ๐Ÿ๐จ๐ฅ๐จ che vestirร la maglia delle Dinamo Women per la terza stagione consecutiva.

Che avesse offerte importanti era pronosticabile: Sara ha chiuso due stagioni di assoluta crescita con le Dinamo Women, trovando sempre piรน spazio e soliditร nel roster biancoblu. Ma ha scelto con il cuore e resterร in Dinamo anche nella prossima annata, per rappresentare la Sardegna in Italia e in Europa.

Attualmente fresca di convocazione della nazionale sperimentale Italbasket, Sara ha chiuso la stagione con 5.1 punti, 3 rimbalzi e 1.3 assist entrando dalla panchina.

Le parole di Sara: โ€œHo scelto di restare alla Dinamo perchรฉ sono molto contenta del percorso fatto in questi anni e sono convinta sia il posto ideale per me, per la mia crescita professionale e umanaโ€

Uff stampa Dinamo Sassari