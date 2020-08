A1 UFFICIALE – Sassari annuncia la firma di Cinzia Arioli

Nuovo importante tassello per la Dinamo Femminile che firma la play-guardia Cinzia Arioli, veterana dalla lunga carriera in A1 e A2. Nata a Magenta il 7 febbraio 1984 ma sarda d’adozione, fedelissima di coach Antonello Restivo che l’ha già allenata a Cagliari e Selargius, Cinzia darà alla squadra compattezza ed esperienza.

“Siamo una squadra molto giovane e avere nel roster una giocatrice come Cinzia ci sarà utile perché riesce come poche a trovare situazioni di 1vs1 prendendo falli importanti” – spiega il coach biancoblu – “Sa attaccare il canestro, riesce a vedere situazioni di scarico, per questa prima volta nella massima serie sarà fondamentale avere una come lei nel gruppo”.

Carriera. Cresciuta nel settore giovanile di Vittuone, dopo aver mosso i primi passi in A2 nel club brianzolo di Biassono Cinzia costruisce la sua carriera prevalentemente in Sardegna e dal 2004 al 2006 vive la prima esperienza sull’Isola con la maglia del CUS Cagliari. Gioca successivamente tra A1 e A2 con Pontedera, Chieti, Viterbo e La Spezia prima di fare ritorno nel capoluogo sardo tra le file del CUS dove rimarrà per sei annate. Nella stagione 2011-12 disputa la massima serie, raggiunge i playoff e conquista la convocazione in Nazionale, a Cagliari sotto la guida di coach Antonello Restivo vive la miglior stagione della sua carriera di A1 nel 2013-14. Nell’estate del 2016 si trasferisce in A2 al San Salvatore Selargius dove milita per quattro stagioni, l’ultima con coach Restivo in panchina. Oggi firma per Sassari e riceve i gradi di capitana, pronta per una nuova sfida in A1, ancora una volta in Sardegna, ancora una volta con coach Restivo in panchina.

2004-2006: CUS Cagliari (A2)

2006-2007: Pontedera (A2)

2007-2008: Chieti (A2, starting five)

2008-2009: Viterbo (A1) – da gennaio 2009 La Spezia (A2, starting five)

2010-2011: CUS Cagliari (A2, starting five), 36 games: 12.1 ppg, 3.9 rpg

2011-2012: CUS Cagliari (A1, starting five), 27 games: 9.3 ppg, 1.5 rpg

2012-2013: CUS Cagliari (A1, starting five), 19 games: 10.2 ppg, 2.3 rpg

2013-14: CUS Cagliari (A1, starting five), 22 games: 13.4 ppg, 2.5 rpg

2014-15: CUS Cagliari (A1), 24 games: 4.5 ppg, 1.3 rpg

2015-16: CUS Cagliari (A1, starting five), 26 games: 6.5 ppg, 2.5 rpg

2016-17: San Salvatore Selargius (A2, starting five), 25 games: 12.2 ppg, 5.5 rpg

2017-18: San Salvatore Selargius (A2, starting five), 30 games: 10.8 ppg, 4.3 rpg

2018-19: San Salvatore Selargius (A2, starting five), 30 games: 14.2 ppg, 4.1 rpg, 4.9 apg

2019-20: San Salvatore Selargius (A2, starting five), 18 games: 11.9 ppg, 3.7 rpg, 2.9 apg

Sassari, 6 agosto 2020

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna