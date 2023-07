A1 UFFICIALE – Sassari fa il colpo Mya Hollingshed

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver ingaggiato per la stagione 2023-2024 la giocatrice statunitense di cittadinanza portoricana Mya Hollingshed. Ottava scelta al draft della Wnba nel 2022 dalle Las Vegas Aces, Hollingshed è una lunga versatile che si sposa con le caratteristiche della squadra di coach Restivo.

DAL DRAFT ALLA SARDEGNA

Nata il 29 ottobre 1999 a Houston, in Texas, ha frequentato il college di Colorado: considerata un ottimo prospetto, è cresciuta di anno in anno registrando numeri importanti. Nel suo anno da senior è andata in doppia doppia in 20 delle 23 partite disputate ed è stata inserita nella All-PAC 12. Dopo aver condotto Colorado a superare il tournament in NCAA i suoi numeri le valgono la chiama al draft 2022 in cui viene scelta alla 8 dalle Las Vegas Aces, diventando la sesta giocatrice di Colorado ad essere draftata al primo giro. La scorsa stagione ha debuttato da professionista in Russia, in maglia Novosibirsk. Fa parte della nazionale del Portorico con cui ha disputato la Fiba World Cup lo scorso anno.

IL PROFILO

Lunga che può giocare sia 4 sia 5, Mya è una giocatrice verticale e dinamica che sposa perfettamente l’idea di gioco di coach Antonello Restivo. Ama attaccare nei primi secondi di gioco, in situazioni di transizione o contropiede, può attaccare in profondità o mismatch in post basso. Ha buone mani e, dopo le ottime prestazioni al college e lo scorso anno in Russia, è chiamata all’anno della consacrazione, complice il debutto in Eurocup.

LE PAROLE

Il commento di coach Antonello Restivo: “Siamo veramente contenti della firma di Mya che è una giocatrice che scoutizziamo da diverso tempo. Arriva in Sardegna molto motivata e per noi è fondamentale perché abbiamo bisogno di energia ed entusiasmo. È una grande lavoratrice che sicuramente ci offre molte soluzioni offensive e difensive. Devo ringraziare la società perché siamo convinti che la sua sia una grande firma”.

