A1 UFFICIALE – Sassari firma Umo Diallo Dieng 

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio della giocatrice di nazionalità spagnola Umo Diallo Dieng nelle Dinamo Women 2024/2025. Lo scorso anno al Sanga Milano nella prima parte di stagione ha chiuso con 10.2 punti e 5 rimbalzi di media: giocatrice solida dentro l’area è chiamata a dare profondità alla squadra di coach Restivo.

IL COMMENTO

Le parole di coach Restivo: “La conosciamo bene perchè l’abbiamo vista lo scorso anno a Milano: è una giocatrice che ci può dare quella profondità e quella fisicità che ricerchiamo e che lo scorso anno non abbiamo avuto spesso. Nonostante sia giovane Diallo vanta una buona esperienza avendo giocato in Spagna e Francia e lo scorso anno nel nostro campionato”.

IL PROFILO

Classe 1998, Umo è nata nelle Isole Canarie. Centro di 193 centimetri, è una giocatrice interna che ha buone mani sia nel tiro dalla media distanza che nel passare la palla. Chiamata a dare profondità alla squadra sassarese, può essere un’arma in difesa e utile alla voce rimbalzi oltre a un buon fatturato offensivo.

LA CARRIERA

Diallo muove i primi passi all’età di 14 anni nella seconda lega spagnola al Segle XXI, nel 2017 debutta nella massima serie con Araski AES, per poi passare nella stagione successiva al Stadium Casablanca. Nel 2020 conquista lo scudetto con Baloncesto Avenida ed esordisce in Eurocup Women chiudendo al secondo posto. L’anno successivo è in maglia Estudiantes per poi trasferirsi in Turchia nella file di Nesibe Aydin e successivamente in Francia alle Flammes Carolo.

Sbarca nel campionato italiano nel 2023 sotto la guida di coach Pinotti con il Sanga Milano: prima di trasferirsi a stagione in corso in Messico, sponda Rojas de Veracruz, firma 10.2 punti e 5 rimbalzi di media nel massimo campionato nostrano.

NAZIONALE

Umi Diallo ha conquistato sette medaglie con la nazionale spagnola, tre ori (Eurobasket U16, U18 e U20), tre argenti (Torneo BAM e Mondiali U17 e Eurobasket U18) e un bronzo (Eurobasket U16).

Sassari, 17 giugno 2024

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna