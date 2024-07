A1 UFFICIALE – Sassari ingaggia Chiara Grattini

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio della giocatrice Chiara Grattini per la stagione 2024-2025. Reduce dall’esperienza negli Stati Uniti dove ha giocato nel prestigioso college di Tulane, Chiara arriva alla corte di coach Antonello Restivo per crescere e affermarsi.

Il commento di coach Antonello Restivo:



“Siamo felici della firma di Chiara che ritorna dall’esperienza negli Stati Uniti: è una giovane con tanta voglia di fare ed esprimersi e sono convinto che per lei potersi confrontare con giocatrici di esperienza sia un grande plus per la sua carriera. È una giovane sulla quale vogliamo lavorare e che siamo sicuri possa darci tanto”.

PROFILO

Piemontese, classe 2001: cresciuta nel vivaio della Basket Don Bosco Chiara si mette subito in mostra con il suo talento viaggiando nel campionato under 61 a oltre 16 punti di media. Nel 2017 debutta in A2 con Moncalieri, poi è a Pordenone. Nel 2018 arriva la chiamata alla Reyer Venezia: in laguna contribuisce alla vittoria dello scudetto orogranata under 18 nel 2019 e under 20 ed esordisce nella massima serie. Nel 2020 decide di partire per l’America dove frequenta la prestigiosa Università di Tulane per quattro anni disputando la NCAA.

DESTINO AZZURRO

Nel 2017 debutta come la nazionale italiana under 16 agli European Youth Olympic festival under 16: a Gyor, in Ungheria, registra il sui high contro la Lituania mettendo a referto 16 punti. Segue la trafila in azzurro con la nazionale under 17 e under 20.

Sassari, 11 luglio 2024

Ufficio comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna