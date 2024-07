A1 UFFICIALE – Sassari ingaggia Shaylee Gonzales

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta americana Shaylee Gonzales che vestirà la maglia Dinamo Women nella stagione 2024-2025.

Al debutto in Italia, Shaylee arriva dal Texas dove ha chiuso la carriera collegiale con 2369 punti segnati, 779 rimbalzi, 557 assist e 228 tiri da tre. Attualmente impegnata in Messico, nella LNBP femenil, dove sta viaggiando con una media di 15.9 punti, 5.3 rimbalzi e 1.8 assist.

Il commento di coach Antonello Restivo:

“Eravamo a caccia di una giocatrice che potesse giocare da guardia e playmaker e Shaylee è la giocatrice perfetta per la nostra idea. Ha fatto un bel percorso al college, uscendo dal prestigioso Austin Texas, che ha prodotto ottime giocatrici come la nostra ex Joyner Holmes. Siamo sicuri che il suo entusiasmo da rookie, di chi approccia per la prima volta all’Europa, sarà benzina fondamentale per il nostro motore: allo stesso tempo siamo consapevoli che dovremo aiutarla ad adattarsi e che ci vorrà del tempo. Ma non è un problema: come sempre la aspetteremo e faremo tutto ciò che è in nostro potere per coinvolgerla e far rendere al massimo il suo potenziale”.

Shaylee sta giocando in Messico, raggiungendo per la prima volta la semifinale playoff nella storia delle Correcaminos (al via venerdì): nei giorni scorsi è stata premiata come rivelazione dell’anno.

IL PROFILO

Classe 2000, nata a Chandler, Arizona, Shaylee è figlia d’arte: si mette in mostra già nella high school dove viene nominata Gatorade Player of the Year, tra i migliori prospetti dello stato. Approdata al college inizia il suo cammino a BYU incrementando i suoi numeri di anno in anno: nonostante un infortunio che la tiene ai box per quasi un anno chiude la sua miglior stagione con oltre 18 punti, 5.7 rimbalzi e 4.7 assist di media ed è West Coast Conference Player of the year in maglia Cougars. Decide di trasferirsi a Texas e con le Longhorns viene insignita del titolo di Big 12 Newcomer of the Year, sceglie di non presentarsi al draft della WNBA 2023 per giocare un altro anno di college, sfiorando la vittoria della NCAA con Texas che chiude al terzo posto della competizione. Attualmente è impegnata in Messico con Correcaminos che per la prima volta nella sua storia ha centrato i playoff: venerdì inizierà la serie di semifinale. Gonzales è stata premiata come giocatrice rivelazione della LNBP Feminil.

ROOKIE PROFILE

Pedina polivalente che può giocare sia guardia sia playmaker: ha iniziato la sua carriera in cabina di regia da playmaker puro spostandosi poi nello spot di due. Ha buone mani e visione di gioco, giocatrice di squadra: vede il canestro e potenzialmente è una giocatrice che può avere tanti punti nelle mani con la capacità di creare conclusioni.

Sassari, 02 luglio 2024

