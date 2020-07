A1 UFFICIALE – Sassari, sotto le plance c’è Michaela Fekete

E’ ufficiale la seconda firma in casa Dinamo Femminile, alla corte di coach Antonello Restivo arriva l’ala slovacca di centonovanta centimetri Michaela Fekete, già vista in Italia con la maglia della Pallacanestro Vigarano. Nata a Bratislava il 28 luglio 1994, nell’ultimo anno ha giocato in Extraliga ed Eurocup Women tra le file del MBK Ruzomberok, squadra di maggior successo nella storia slovacca, mandando a referto nella competizione europea una media di 14 punti e 6 rimbalzi in 24 minuti di utilizzo.

“Michaela è una 4-5 con mani buone, molto brava nel passare la palla e giocare in situazioni di pick and roll ma anche ad aprirsi per segnare dalla lunga distanza” – spiega coach Restivo – “Dopo il college è migliorata fisicamente, con il suo atletismo sarà molto utile per il nostro gioco dinamico e aggressivo”.

Carriera. Muove i primi passi da cestista nel suo paese prima di volare negli USA per vivere quattro anni di formazione al college. All’Università di San Francisco cresce stagione dopo stagione entrando a far parte del quintetto base, chiude l’anno da senior in doppia doppia (13 punti e 10 rimbalzi di media). Per l’annata da rookie nel 2018-19 sceglie l’A1 italiana, ingaggiata dalla Pallacanestro Vigarano raggiunge i playoff e segna una media di 8 punti a partita catturando anche 7.8 rimbalzi, gioca la miglior partita contro la Reyer Venezia (10 punti, 13 rimbalzi, 21 di valutazione). La stagione 2019-20 è quella della consacrazione, in maglia MBK Ruzomberok migliora le sue statistiche, esordisce in Eurocup Women con una prestazione da 27 punti, 9 rimbalzi, 32 di valutazione finale nella sfida con le turche del Hatay. Oggi sceglie Sassari per il ritorno in Italia.

2014-2015: University of San Francisco (NCAA): 25 games: 5.1ppg, 2.9rpg, FGP: 50.5%, FT: 70.6%

2015-2016: University of San Francisco (NCAA, starting five): 31 games: 4.8ppg, 3.5rpg

2016-2017: University of San Francisco (NCAA, starting five): 30 games: 8.8ppg, 5.4rpg, FGP: 43.3%, 3PT: 35.4%, FT: 76.0%

2017-2018: University of San Francisco (NCAA, starting five): 31 games: 13.0ppg, 10.0rpg, FGP: 41.9%, 3PT: 28.3%, FT: 80.0%

2018-2019: Meccanica Nova Vigarano (Italia-Serie A1, starting five): 23 games: 8.2ppg, 7.8rpg, FGP: 32.4%, 3PT: 20.3%, FT: 83.3%

2019-2020: MBK Ruzomberok (Extraliga): 10 games: 11.6ppg, 6.3rpg, 2.1apg, FGP-2(68.8%), 3PT-2(50.0%). EUROCUP: 14.0ppg, 6.4rpg, 2.1apg, FGP-2(52.3%), 3PT-2(41.7%), FT% (75.0%).

Sassari, 31 luglio 2020

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna