A1 UFFICIALE – Schio chiude il roster confermando Dorka Juhasz

È Dorka Juhasz l’ultimo tassello del Famila Wuber 2024/25: con il rinnovo dell’ungherese si chiude il roster orange per la prossima stagione. Una conferma importante di una giocatrice che ha dimostrato enormi margini di crescita dopo un periodo di rodaggio piuttosto lungo a causa di quell’infortunio di metà stagione che l’ha tenuta lontana dai campi per quasi due mesi. Nonostante ciò, però, la lunga in forza anche alle Minnesota Lynx, ha mostrato qualità eccellenti risultando spesso l’MVP della squadra: 11,7 punti con il 64% da due (seconda migliore assoluta del campionato) e 7,4 rimbalzi le sue cifre in Italia; 7,6 punti e 6,5 rimbalzi in Eurolega condizionata però appunto dall’infortunio citato sopra. Infine, attualmente in WNBA viaggia a 5,7 punti e 4,4 rimbalzi per gara con le Lynx, terza forza della lega dietro alle Liberty ed alle Sun.

Dorka Juhasz, ora in pausa dagli impegni della WNBA a causa delle concomitanti Olimpiadi, non nasconde il suo entusiasmo per il rinnovo del contratto: “Sono super emozionata di giocare un’altra stagione a Schio, nella orange family! Sono pronta ad inseguire trofei, regalare ricordi indimenticabili e rendere questa stagione unica grazie anche al supporto dei tifosi migliori. Forza Schio!”

Anche Paolo De Angelis commenta con soddisfazione questa importante firma finale: “Juhasz è stato per noi un enorme investimento perché sapevamo che avrebbe avuto bisogno di tempo per adeguarsi al basket europeo arrivando da una formazione al college. Nonostante l’infortunio di novembre, nella parte finale di stagione è stata una grande protagonista. Dorka è felicissima di rimanere a Schio: è una ragazza molto intelligente, disponibile ed amata dal pubblico. Penso sia la giusta chiusura del nostro roster.”

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO