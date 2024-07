A1 UFFICIALE – Schio conferma Costanza Verona

Sarà la nona stagione in Serie A1, la quarta a Schio, per Costanza Verona che rimane fulcro del progetto scledense. 9 punti di media in Italia con il 54% da due, il 39% da tre e l’81% dall’arco, oltre a 3,3 assist e 3 rimbalzi; cifre simili anche in Eurolega con qualche punto in meno (6,7) ma un apporto comunque sempre più maturo. Grazie al suo talento e ad un pizzico di sana follia, Verona si è resa spesso protagonista nei momenti più difficili della partite, togliendo le castagne dal fuoco soprattutto in attacco quando la palla non ne voleva sapere di finire in fondo alla retina.

“Non vedo l’ora di tornare a lottare e vincere per questa maglia che indosso con grande onore, ancora con più fame di prima” il breve commento della playmaker palermitana che va però dritta al punto con la stessa determinazione che la contraddistingue anche sul parquet.

