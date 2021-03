E’ Stato un vero piacere averti con noi Natalie ci mancherai! Riprendiamo le belle parole di Achonwa sul suo profilo Instagram

“Non c’era maniera più dolce di concludere la mia stagione con Schio vincendo la Coppa Italia. Le stagioni vanno e vengono, le partite si vincono e si perdono, ma sono le persone che incontri a rendere speciale il viaggio. Per sempre grata alla mia squadra per avermi accolta a braccia aperte. E’ stato bello per davvero.”

Uff.Stampa Famila Schio