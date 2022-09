A1 UFFICIALE – Schio ingaggia Eleanna Kristinaki. Annullata l’amichevole con Crema

Siamo ormai agli sgoccioli di questa preseason che il Famila avrebbe dovuto concludere domani sera ospitando al PalaRomare alle 19 Basket Team Crema, una delle neopromosse di questo campionato. Amichevole annullata per indisponibilità della squadra ospite.

Sono sette i test fin qui disputati e vinti da uno Schio non ancora al completo: non è ancora potuta scendere in campo con le nuove compagne, infatti, Amanda Zahui (verso la via del recupero) mentre mancano ancora all’appello le statunitensi Mabrey e Howard attese tra non molto all’ombra del Pasubio.

Proprio per questo motivo la società ha deciso di tesserare per un mese Eleanna Kristinaki, nazionale greca che si è allenata fin da agosto con il Famila Wuber, e che darà ancora un aiuto a Sottana e compagne in questo inizio di stagione.

“Eleanna ha chiesto quest’estate di potersi allenare con noi – spiega il DG De Angelis – si tratta di una ragazza d’oro che si sta allenando con grande intensità e serietà per trovare la forma migliore. Vista l’assenza ancora per un breve periodo delle nostre atlete WNBA, le abbiamo chiesto di restare con noi e lei accettato più che volentieri.”

