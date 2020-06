A1 UFFICIALE – Schio ingaggia Trimboli

Stefania Trimboli è una nuova giocatrice del Famila Basket Schio. La playmaker classe 1996 è ufficialmente parte del roster orange 2020-2021. Stefania è il quarto innesto presentato in questa sessione di mercato. Per trimboli già parecchie stagioni in massima serie, l’ultima delle quali disputata ad Empoli. Friulana, nata a Trieste, Trimboli esordisce molto giovane proprio con la ginnastica Triestina in serie A3. Prosegue la sua crescita con la squadra della sua città in A2 e si toglierà la soddisfazione di giocare anche nella massima serie. Nel mezzo il primo approdo a Battipaglia altra casa cestistica per lei, nella quale passa metà stagione nel 2014, poi le tappe in A1 con Trieste ed in A2 con Salerno. Dal 2016 Battipaglia diventa dimora fissa, quattro stagioni per poi passare ad Empoli. Con le toscane era settima in questa stagione, curiosamente il primo turno di Coppa Italia avrebbe visto Trimboli affrontare proprio Schio. Stefania è il quarto arrivo ufficiale per Schio dopo Sottana, De Pretto e Cloud, prende sempre più forma il roster della prossima stagione in attesa di altri annunci e/o riconferme.

Uff.Stampa Famila Schio