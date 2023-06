A1 UFFICIALE – Schio pesca da UConn Dorka Juhász per il pitturato

Non è una novità che a Schio si lavori sempre nel creare il giusto mix tra esperienza e giovane talento. Sono tanti i prospetti passati all’ombra del Pasubio che si sono poi affermati nei top club europei e la dirigenza orange si augura di aver fatto centro anche questa volta.

Direttamente da UConn arriva infatti Dorka Juhász, lunga ungherese di grande duttilità (può giocare nei ruoli di ala grande e centro) di 192 cm classe 1999 (quasi 2000 essendo nata il 18 dicembre). Juhász è stata la sedicesima scelta dell’ultimo draft WNBA da parte delle Minnesota Lynx (in cui milita anche l’ex orange Achonwa).

Al college ha giocato inizialmente per 3 stagioni con Ohio State, trasferendosi poi a UConn (agli ordini di Geno Auriemma, storico coach di Team USA) per gli ultimi due anni del college: ha sempre flirtato con la doppia doppia di media nei suoi anni universitari, dimostrando così la sua ottima presenza a rimbalzo e la preziosa vena realizzativa. Nel 2017 ha già assaporato l’Eurocup Women con Pecs (8 punti e 4,5 rimbalzi a soli 18 anni), mentre con le nazionali giovanili ha preso parte all’Europeo U18 e alla Coppa del Mondo U19.

Juhász spiega così la scelta di venire a Schio: “È da un po’ che seguo il Famila e adoro l’alto grado di competitività di questa società. Sono entusiasta di far parte di una squadra così ben allenata e spero di aiutarla a vincere altri trofei sia in Italia che in Europa. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi orange, così appassionati e legati al Famila!”

Queste invece le parole del DG De Angelis: “L’abbiamo contattata prima delle finali scudetto che lei ha guardato in TV e che l’hanno totalmente rapita: è stato amore a prima vista. È il primo anno che torna in Europa dopo l’esperienza negli Stati Uniti quindi le servirà un po’ di tempo per adattarsi ma siamo sicuri che con le sue caratteristiche il processo sarà rapido e indolore”.

