A1 UFFICIALE – Schio riabbraccia Olbis Futo Andrè 

Tra riconferme e nuovi acquisti c’è spazio anche per un graditissimo ritorno: torna a vestire la maglia orange, infatti, Olbis Andrè. Dopo 2 stagioni alla Virtus Segafredo la lunga bolognese torna nella società con la quale si è affermata come uno dei migliori centri in Italia, primeggiando anche in Europa. Andrè è arrivata a Schio da Battipaglia nel 2018 giocando con il Famila Wuber 4 stagioni e vincendo 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Con le vù nere, invece, ha vinto in questa stagione una Supercoppa Italiana garantendo 8,4 punti e 5 rimbalzi di media.

Andrè vanta ovviamente anche numerose presenze in Eurolega sia con la maglia di Schio che di Bologna, oltre a tantissime convocazioni con la maglia azzurra sia nelle nazionali giovanili che in quella senior dove è una presenza fissa.

Nelle parole di Andrè, la gioia di tornare a Schio: “Sono molto contenta di tornare a Schio che è stata per qualche anno la mia seconda casa. Non vedo l’ora di tornare in palestra e riabbracciare le mie ex compagne così come conoscere le nuove ed iniziare finalmente a lavorare per un’importante stagione piena di grandi obiettivi. Ma soprattutto non vedo l’ora di rincontrare i tifosi che anche da lontano non mi hanno mai fatto mancare il loro supporto!”

UFF.STAMPA FAMILA BASKET