A1 UFFICIALE – Schio rinnova Martina Crippa

È una di quelle conferme quasi scontate ma che annunciamo con enorme piacere: Martina Crippa continuerà a vestire la maglia orange. Arrivata a Schio nella stagione 2018/19, lasciò il ruolo di capitana della Gesam Gas Lucca (con cui vinse lo scudetto nel 2017) per entrare a far parte di un gruppo di altissimo livello nel quale ha sempre saputo garantire tanta qualità quando chiamata in causa.

Tre scudetti, tre Coppe Italia, quattro Supercoppe Italiane e la medaglia di bronzo in Eurolega. Questo lo straordinario palmares del ministro della difesa le cui cifre statistiche personali raccontano poco o nulla di quello che sa fare in campo. Celeberrima per essere un difensore granitico in grado di mettere in grande difficoltà le migliori giocatrici avversarie, Crippa è anche un’eccellente tiratrice dall’arco.

Il DG Paolo De Angelis commenta così il rinnovo di Crippa: “Crippa è ormai diventata una giocatrice a cui è difficile rinunciare. Oltre alla sua specificità tecnica di grande difensore, è sempre pronta quando viene chiamata in campo, ha la capacità di entrare subito in ritmo partita. Le sue qualità “umane” completano il quadro di una grande giocatrice”.

UFF.STAMPA FAMILA SCHIO