A1 UFFICIALE – Schio riporta in Italia la pivot Stefanie Dolson

Altro giro ed altro super innesto nel roster orange per la stagione 2020-2021, direttamente da Chicago un altro arrivo a stelle e striscie: Stefanie Dolson. La lunga classe 1992 è un tassello di assoluto valore per la squadra di Pierre Vincent. 196 centimetri ed un fisico imponente sono le caratteristiche che balzano subito all’occhio. Dolson ha esordito in WNBA con Washington, sesta chiamata assoluta al draft del 2014, stessa franchigia dalla quale proviene Natasha Cloud, per poi spostarsi alle Chicago Sky, altra squadra dal filo diretto proprio con Schio, non ultimi gli arrivi di Allie Quigley e Diamond DeShields nelle ultime due stagioni. Per Stefanie esperienze anche in Europa ed in Italia: Spartak Mosca, Mersin in Turchia e Napoli nel 2017, oltre che esperienze in Cina, ultima in ordine di tempo alle Henan Phoenix. Dolson vanta ottimi numeri in WNBA, in cinque stagioni una media di 10 punti e 5 rimbalzi, per 24 minuti di media a partita. Il roster Orange si avvicina al completamento, in attesa dell’ufficializzazioni dei rinnovi.

Uff.Stampa Famila Schio