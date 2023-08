A1 UFFICIALE – Serena De Lise firma con il Geas

L’Allianz Geas è felice di poter annunciare l’approdo a Sesto San Giovanni di Serena De Lise, lunga nata a Cefalù il 9 Giugno 2007. Figlia d’arte, i genitori di De Lise hanno entrambi un florido passato con la palla a spicchi: papà Ciccio ha giocato a Caserta, Trapani, Siracusa ed infine a Cefalù dove ha incontrato, e poi sposato, Elena Ingargiola che vanta di aver fatto parte di quella squadra di Priolo che vinse lo scudetto nel 1989.

Serena, che aveva iniziato giocando a pallavolo, è passata al basket e a soli 14 anni ha debuttato in Serie A2 con l’Alma Patti. Fa parte delle selezioni delle Nazionali giovanili e al momento è tra le convocate per la preparazione agli Europei U16 che si terranno in agosto in Turchia.

Nonostante i sacrifici, De Lise riesce a conciliare studio e sport, avendo concluso lo scorso giugno il secondo anno di Liceo Classico con ottimi voti. Ora si appresta ad affrontare un momento importante della sua ancor giovane vita, scegliendo di trasferirsi a Sesto San Giovanni per cercare di crescere tecnicamente e umanamente alla corte del Geas.

“Siamo felici di avere con noi Serena – le parole di coach Cinzia Zanotti. Sarà un bel percorso da affrontare insieme, il nostro obiettivo è di lavorare al meglio con lei vista la sua grande disponibilità e la scelta di allontanarsi da casa in giovane età. Si tratta di qualcosa di nuovo anche per noi, ma crediamo che Serena possa lavorare bene e migliorare molto. La aspettiamo!”

