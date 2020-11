A1 UFFICIALE – Si separano le strade del Fila e di Abigail Fogg

L’A.S. San Martino comunica che è stato risolto consensualmente il contratto con l’atleta Abigail Fogg, la quale per motivi personali ha chiesto alla società la possibilità di interrompere il rapporto di collaborazione e lasciare l’Italia.

«Andarmene mi rattrista – le parole della giocatrice canadese – Amo davvero questo club, i tifosi e le persone che ho trovato qui. È stato un dono avere questa possibilità, e apprezzerò sempre le relazioni che ho formato. Questo è davvero un club unico che tratta al meglio le sue giocatrici, il periodo passato qui è stato una benedizione. Non vedo l’ora di incontrarvi di nuovo, grazie ancora a tutti».

Ad Abigail va un ringraziamento per l’impegno e la disponibilità profusi in questi mesi con la maglia del Fila San Martino di Lupari, e i migliori auguri per il prosieguo della carriera.

Ufficio Stampa Lupebasket