A1 UFFICIALE – Si separano le strade di Geas e Brunner

Sono stati due anni di emozioni e di forti legami quelli passati all’Allianz Geas da Sophie Brunner. L’ala dell’Illinois ha recentemente comunicato allo staff di Sesto di non poter riprendere l’attività di giocatrice in Europa, per ragioni personali e famigliari. Pur con dispiacere, la società ha preso atto della sua decisione e non può che augurarle il meglio per gli impegni futuri.

Dopo un anno passato a Torino, la classe ’95 è approdata a Sesto nel 2018: da allora Sophie ha ricoperto un ruolo importante, oltre che in campo, anche per la coesione tra le compagne e con lo staff. Ala grande di straripante energia, con una spiccata predisposizione da rimbalzistae e una grande tenuta difensiva, Brunner s’é fatta applaudire dal pubblico rossonero anche con giocate di classe in attacco sia sotto canestro che dall’arco. Tanto combattiva quanto sorridente e disponibile, Sophie ha vissuto due stagioni in continua crescita, sia per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità e di incidenza sul parquet sia nelle cifre (8.1 punti, 5.5 rimbalzi e 2.4 assist di media nel 2018-19 e 11 punti, 8 rimbalzi e 2.1 assist nell’ultimo campionato interrotto in anticipo).

L’Allianz Geas ringrazia Brunner per questi due anni di A1, lieta di aver accolto una giovane, timida e sorridente ragazza del Midwest e di averla vista maturare sotto ogni aspetto, non soltanto sportivo. Un grande in bocca al lupo, Sophie!

