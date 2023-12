A1 UFFICIALE – Si separano le strade di Milano e Yurkevichus

SSDRL Pallacanestro Sanga Milano comunica la rescissione consensuale del contratto in essere con Tetiana Yurkevichus. Il Club Orange ringrazia la giocatrice per la passione e la professionalità dimostrata nel corso di questo inizio di stagione augurandole il meglio per il proseguimento della carriera. L’ala/centro ucraina con la maglia del Repower Sanga in nove partite ha segnato 34 punti e raccolto 86 rimbalzi (9,6 a partita con un Season High di 17 rimbalzi recuperati registrato nella partita contro Roma).–

Matteo Liberti