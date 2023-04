A1 UFFICIALE – Si separano le strade di Serventi e San Martino di Lupari

Dopo due stagioni intense, nelle quali le emozioni e le soddisfazioni non sono mai mancate, è tempo di nuove sfide per il Fila San Martino e il coach Lorenzo Serventi. Il rapporto di collaborazione tra società e tecnico, in scadenza al termine di questa stagione, non sarà infatti rinnovato.

«Mi sarebbe piaciuto andare avanti con Lollo, che già stimavo e che in questi due anni ho potuto conoscere e apprezzare sia sotto il profilo tecnico che umano – spiega il Presidente Vittorio Giuriati – Ci siamo parlati al termine del campionato, che per tutti è stato lungo, stancante e non privo di difficoltà, in un contesto come la A1 in cui la competitività è sempre più alta. Gli abbiamo fatto una proposta per continuare questo tipo di percorso, ma lui non era pienamente convinto. Ci siamo presi un po’ di tempo per riflettere, ma alla fine si è deciso di intraprendere strade diverse. Resta immutata la stima, in questi due anni ha confermato di essere uno dei più bravi tecnici della nostra pallacanestro, ci ha fatto crescere e conoscere un nuovo modo di allenare, permettendoci di raggiungere risultati che non erano certo semplici. Lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio, per lui le porte a San Martino saranno sempre aperte. Da parte nostra, ci stiamo muovendo per ripartire con la consueta voglia di fare bene anche nel prossimo e impegnativo campionato di A1».

Questo il saluto di coach Serventi, che lascia la panchina giallonera dopo 56 gare ufficiali tra campionato, playoff e Final Eight di Coppa Italia, evento al quale il Fila si è qualificato sia nel 2022 che nel 2023: «Sono stati due anni per me di grande crescita, molto stimolanti, nei quali oltre ad avere ottenuto buoni risultati a livello tecnico e aver allenato giocatrici disponibili al lavoro, ho conosciuto soprattutto una realtà meravigliosa, fatta di volontari che uniscono la passione alla competenza, e guidata da un presidente che stimo molto e stimerò sempre. Mi ha permesso di vivere benissimo questa avventura, mi ha fatto conoscere la sua famiglia e i suoi amici, anche al di fuori della società, con i quali ho sempre avuto un bel rapporto e in alcuni casi ho stretto una vera amicizia. Quindi ci tengo a ringraziare in primis Vittorio Giuriati, ma anche il mio staff e tutti i collaboratori della società, con una menzione speciale al dottor Francesco Cordiano che si prodiga tanto per la pallacanestro a San Martino. Resterò sempre tifoso delle Lupe, mi auguro che sia un arrivederci e non un addio. Sono stato veramente bene qui, e San Martino mi mancherà».

Ufficio Stampa Lupebasket