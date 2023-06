By

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Shiori Yasuma per la sua professionalità e dedizione e le augura le migliori fortune per il futuro professionale. Le strade di Reyer e Yasuma, infatti, si separano di comune accordo, data la richiesta della giocatrice di partecipare al programma della Federazione Giapponese, il quale le impedisce di giocare al di fuori del proprio Paese. In bocca al lupo Shiori!

