L’Akronos Libertas Moncalieri comunica che Sarah Sagerer non vestirà più i colori gialloblù per questa stagione. La giocatrice austriaca e la dirigenza hanno infatti trovato un accordo consensuale per la rescissione del contratto.

Tutta la società augura il meglio a Sarah, a cominciare da una pronta guarigione e un rapido rientro in campo.

