A1 UFFICIALE – Sierra Calhoun arriva alla Dinamo Sassari

La Dinamo Femminile piazza un nuovo colpo di mercato e pesca dagli USA la guardia-ala originaria di Brooklyn Sierra Calhoun, nata il 7 maggio 1996, reduce da una grande annata da protagonista nella massima lega greca con il Pas Giannina.

Coach Restivo presenta l’ultima firma in casa biancoblu: “Per Sierra questo sarà il secondo anno in Europa e siamo sicuri proverà a riconfermarsi. Capace ad impostare il gioco in contropiede e a correre in campo aperto, è una giocatrice fisica che può coprire più ruoli, brava nelle situazioni di scarico per il tiro da tre punti ma soprattutto è una che saprà prendersi tiri importanti quando servirà”.

Carriera. Cresciuta con la palla da basket tra le mani, inizia a giocare all’età di sei anni seguendo le orme del fratello maggiore Omar. Inizia la sua formazione alla Christ The King High School e contemporaneamente partecipa ai trials con la Nazionale statunitense U16, U17 e U18, prima di scegliere la prestigiosa Università di Duke per il suo anno da freshman. Dopo un solo anno si trasferisce a Ohio State dove rimarrà fino alla stagione Ncaa 2017-18, chiude l’esperienza al college alla Rutgers University in New Jersey dichiarandosi eleggibile per il Draft. Nell’estate 2019, per il primo anno da professionista in Europa, sceglie la Grecia e con la maglia del Pas Giannina si mette subito in mostra mandando a referto una media di 16.6 punti e 8.7 rimbalzi e giocando la sua miglior partita contro l’Esperides: 24 punti, 12 rimbalzi e 12 falli subiti, 41 la valutazione finale.

2013-14: Christ the King High School

2014-15: Duke University (NCAA), 13 games: 10.1 ppg, 3.8 rpg, FGP: 33.9%, 3PT: 29%, FT: 88.1%

2015-16: Ohio State University (NCAA)

2016-17: Ohio State University (NCAA starting five), 35 games: 9.5 ppg, 3.4 rpg, FGP: 32.5%, 3PT: 38.6%, FT: 79.7%

2017-18: Ohio State University (NCAA starting five), 35 games: 11.6 ppg, 3.8 rpg, FGP: 37.1%, 3PT: 35.8%, FT: 83.1%

2018-19: Rutgers University (NCAA)

2019-20: PAS Giannina (A1 Grecia), 19 games: 16.6 ppg, 8.7 rpg, FGP: 40%, 3PT: 30.2%, FT: 82-7%.

–

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna