A1 UFFICIALE – Sierra Campisano chiude il mercato di Schio

Il mercato del Famila Wuber si chiude con un ultimo investimento sul futuro: Sierra Campisano. Non si tratta di un acquisto futuribile tanto per l’età, quanto piuttosto per la concreta possibilità che Sierra possa ottenere presto il passaporto italiano; questo le permetterà di giocare con lo status di comunitaria e chissà, in futuro, anche di italiana.

Classe 1997, Campisano è un pivot di 190 cm dalle qualità piuttosto offensive. Dopo aver frequentato il college a Cal Poly-Obispo ha vissuto due stagioni nel campionato ungherese con numeri molto interessanti (high di 37 punti).

“Abbiamo scoperto che ha la possibilità di diventare italiana – svela il DG De Angelis – e così abbiamo avviato già tutte le procedure necessarie per ottenere il passaporto italiano: ora non resta che attendere i tempi tecnici. Speriamo che il prima possibile Sierra possa ottenere la cittadinanza italiana: prima di allora non la potremo tesserare.”

Campisano inizierà la preparazione con le compagne della prima squadra a metà agosto.

