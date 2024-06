A1 UFFICIALE – Silvia Pastrello arriva alla corte della Dinamo Sassari

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare l’ingaggio dell’ala Silvia Pastrello che andrà ad allungare la base italiana agli ordini di coach Restivo. La 23enne veneta si aggiunge alle conferme di Carangelo e Toffolo e all’arrivo di Natali, creando così uno zoccolo duro per inserire al meglio le straniere.

CARATTERISTICHE

Pastrello è un’ala polivalente in grado di coprire più ruoli e di avere una grande attitudine difensiva. L’ex Ragusa è cresciuta nel corso degli anni, progredendo a livello di tiro e di visione di gioco. È una combattente, una giocatrice che ha sempre dato il massimo e che risulta fondamentale a livello di chimica di squadra. Non sono le cifre che rendono appieno le qualità della veneta, che ha skills sui due lati del campo e a soli 23 anni vanta già esperienze importanti sia in serie A che in Nazionale.

Le parole di coach Restivo sulla firma di Pastrello:

“Siamo molto felici che Silvia abbia scelto di venire a Sassari, a soli 23 anni è già una giocatrice importante, ha esperienza, ha duttilità, difende, passa bene la palla, è sempre cresciuta nel corso degli anni, diventando una vera team player che ti permette di avere più soluzioni. Insieme a Giulia, Debora e Sara costituisce la base italiana su cui poi andare a mettere le giocatrici straniere”

CARRIERA

L’ala nata a Padova ma cresciuta a Martellago, inizia la sua carriera nella massima serie nelle file di Le Mura di Lucca nel 2019, per poi nel 2021 firmare per San Martino di Lupari dove rimane per due anni raccogliendo grandi soddisfazioni come punta della squadra. Lo scorso anno approda a Ragusa trovando grande spazio in campo e ampliando il suo bagaglio tecnico. Conclude la stagione con 4.9 punti di media, 4.5 rimbalzi e 1.7 assist.

PERCORSO AZZURRO

Ha conquistato con la maglia azzurra un oro Under 16 e un argento Under 18, nel 2022 viene convocata anche dalla nazionale senior di coach Lardo partecipando ai tornei amichevoli di Melilla e Cividale.

Nel 2022 vince il premio Reverberi come Miglior Under 22

Le prime parole di Silvia Pastrello in biancoblu:

“Sono molto contenta di questa nuova opportunità, non vedo l’ora di giocare con le mie nuove compagne, lavorare con lo staff e incontrare tutti i tifosi. Sono pronta a portare tutta la mia energia in campo.”

Ufficio comunicazione Dinamo Banco di Sardegna