A1 UFFICIALE – Sivka prolunga con Schio

Un accordo di massima tra le parti esisteva già ma ora è ufficiale: Ajsa Sivka continuerà a vestire la maglia orange. Una notizia che arriva al termine di un’estate straordinaria per Ajsa con la propria nazionale: agli Europei senior è stata impiegata oltre 30 minuti di media nelle tre partite giocate dalla Slovenia di coach Dikaioulakos con numeri incredibili come la doppia doppia da 10 punti e 11 rimbalzi contro la Gran Bretagna o i 6 assist distribuiti contro la Germania. Stupefacente la prestazione agli Europei U18, dove ha guidato la Slovenia al suo primo trionfo di sempre prendendosi il titolo di MVP della manifestazione: 15,9 punti, 9,3 rimbalzi, 3 assist e 2,4 rubate per una valutazione media di 22. Clamorosa la sua prestazione in semifinale contro la Serbia chiusa con 30 punti, 12 rimbalzi, 7 assist e nessuna palla persa in 37 minuti di gioco.



Tutte queste cifre assumono un valore ancora maggiore nel contesto della data di nascita di Sivka: 23 novembre 2005, non ha ancora 18 anni. Tanta la soddisfazione nelle parole del DG De Angelis: “Mancava la ciliegina sulla torta di quest’estate. C’era un accordo di massima a fine stagione per prolungare la sua esperienza in orange che ora abbiamo ufficializzato. Credetemi quando vi dico che Ajsa ha tutte le carte per diventare una top player a livello mondiale. Ringrazio sempre il presidente Cestaro che ci permette di operare su talenti futuribili per garantire un livello di competitività sempre altissimo della nostra squadra”.

UFF.STAMPA FAMILA BASKET