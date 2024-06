A1 UFFICIALE – Smorto rinnova con Battipaglia

Con enorme soddisfazione, la O.ME.P.S. Battipaglia comunica che Giovanna Elena Smorto farà parte del roster biancoarancio anche nella prossima stagione.

Nata a Reggio Calabria il 28 aprile del 1999, Giovanna è una guardia di grande valore dal punto di vista tecnico, ma anche di notevole personalità: lo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera (scandita da esperienze importanti e prestigiose – vedi Venezia, Lucca, Campobasso, Broni e Castelnuovo Scrivia) e lo ha confermato nella parte conclusiva della scorsa stagione.

Arrivata alla PB63 a metà marzo, in appena due mesi si è ritagliata un ruolo da protagonista dando un contributo fondamentale per il raggiungimento della salvezza da parte di Battipaglia: per lei, 10 partite (4 delle quali chiuse in doppia cifra), 8 punti di media e prestazioni di grande spessore, specialmente nei decisivi Play-Out.

Per questo, dunque, è grande la soddisfazione in casa PB63 per la sua conferma: Giovanna, con le sue numerose qualità, contribuirà certamente ad ottenere quei risultati prestigiosi che tutto l’ambiente biancoarancio sogna.

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese