A1 UFFICIALE – Stephanie Kostowicz completa le straniere di San Martino di Lupari

Il pacchetto di giocatrici straniere del Fila San Martino di Lupari si completa con Stephanie Kostowicz: la 27ennne ala/pivot statunitense è il quarto nome internazionale delle Lupe 2023/24, dopo quelli già annunciati di Turcinovic, Vente, e Soule, che nel roster a disposizione di coach Giuseppe Piazza si sono andati ad aggiungere alle italiane Russo, Guarise, D’Alie e Conte.

Nata il 9 ottobre 1995 a Franklin, nel Wisconsin (lo stesso stato di nascita della sua neo compagna Rae Lin D’Alie), dopo essere stata campionessa statale al liceo con la Oak Creek High School (firmando 19 punti in finale) Kostowicz frequenta l’Università di Milwaukee. Nei suoi quattro anni di college, oltre a competere a buoni livelli pure nell’atletica leggera (fino al 2022 ha detenuto il record dell’Università nel lancio del peso), colleziona ottimi numeri: sesta nei record dell’Ateneo per punti (1.529 totali, 13 di media), terza per rimbalzi (898 totali, 7.7 di media), terza per doppie doppie (31) e prima assoluta per stoppate (174 totali, 1.5 di media).

Già ricca di esperienze la sua carriera in Europa, cominciata nel 2018 in Grecia all’Athinaikos, squadra in lotta per la salvezza, dove è subito top scorer della A1 ellenica con 21 punti di media, a cui aggiunge anche 9 rimbalzi. Il finale di stagione la vede invece protagonista in Ungheria, col BEAC Ujbuda, con cifre del tutto simili: 21.7 punti e 9 rimbalzi a gara.

Nelle due stagioni seguenti è ancora in Grecia. Prima allo Sporting Athens, che aiuta a portare al quinto posto con medie di 16 punti e 11 rimbalzi. Poi nel 2020/21 a reclutarla è l’Olympiacos, con cui può lottare per il titolo: un obiettivo che sfumerà solo all’ultima partita della serie finale, nonostante il suo contributo di 12 punti, 9 rimbalzi, e quasi 3 assist a partita. Segue l’avventura in Romania, in maglia CSM Satu Mare, con cui arriva alla semifinale per il titolo e alla finale della coppa nazionale, facendo registrare 15 punti e 8 rimbalzi a gara, e risultando terza del campionato per percentuali dal campo col 61%.

Lo scorso anno è iniziato invece in Polonia, col Polskieprzetwory Bydgoszcz (16 punti e 11 rimbalzi in campionato), con cui disputa anche l’Eurocup a 12 punti e 8.5 rimbalzi di media. A metà stagione si trasferisce però in Germania, al Rutronik Stars Keltern, dove centrerà una grande soddisfazione conquistando la vittoria del campionato. Con la squadra tedesca, nella quale militava anche l’ex Lupa Adrienne Webb, Kostowicz timbra 16.3 punti e 6 rimbalzi a partita.

Ma la giocatrice che l’anno prossimo vestirà giallonero non è una a cui piace stare ferma, anche in estate infatti è stata spesso sul campo. Un paio di volte in Patria con le Wisconsin Glo, nel campionato GWBA in Nord America, e proprio in questi mesi in Messico: con il Libertadores De Queretaro di coach Sandro Orlando è attualmente seconda in classifica, e sta contribuendo con 13.7 punti (72% al tiro) e 5.3 rimbalzi a gara.

Ora per lei una nuova esperienza a San Martino di Lupari, che ci auguriamo sarà ricca di soddisfazioni come le precedenti. «Non vedo l’ora di iniziare la mia prima stagione in Italia, e mi emoziona che sia con San Martino di Lupari! – le sue prime parole da giallonera – Attendo con entusiasmo di incontrare la squadra per iniziare a preparare la nuova stagione».

Anche a Stephanie vanno un benvenuta e un sentito in bocca al lupo per la prossima stagione.

Ufficio Stampa Lupebasket