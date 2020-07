A1 UFFICIALE – Tava e Rosier rinnovano con Bologna

Virtus Pallacanestro Bologna S.p.a è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Alessandra Tava.

“Bologna è casa e avere la possibilità di giocare con la V Nera sul petto per un altro anno è per me motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di tornare in campo con le mie compagne. Ringrazio la Società, Luca Baraldi, Paolo Ronci e Federica Nannucci che mi hanno permesso di poter giocare un’altra stagione per la Virtus Segafredo Bologna. Ci vediamo a palazzo!” commenta l’ala italiana.

Nell’ultima stagione disputata, Tava ha giocato 11 gare mettendo a referto una media di 5.4 punti e 2.5 rimbalzi a partita in 24 minuti di utilizzo.

Virtus Pallacanestro Bologna s.p.a è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Jomanda Rosier.

“Sono molto contenta del rinnovo, è un onore per me giocare in una Società importante e prestigiosa come la Virtus Segafredo Bologna. Purtroppo la scorsa stagione è terminata anzitempo, ma penso che,, ricominciare nello stesso ambiente e riprendere dai progressi che stavamo facendo in campionato, non può che stimolarmi e darmi ulteriore carica! Stiamo allestendo un roster competitivo, motivo per cui credo che ci divertiremo e ci toglieremo delle soddisfazioni” -sottolinea Rosier.

Nell’ultima stagione Jomanda ha disputato 16 gare con una media di utilizzo di 5 minuti a partita.

Uff.Stampa Virtus Bologna