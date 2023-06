A1 UFFICIALE – Tayara Madonna e Sanga Milano ancora insieme

Conferma in cabina di regia per il Sanga Milano che ufficializza il rinnovo di Tayara Madonna anche per la stagione 2023-2024. Il club meneghino nel proprio esordio nella massima serie potrà quindi contare sull’esperienza della playmaker classe 1991 che ha esordito in A2 a 17 anni e che vanta già 3 stagioni in A1 con le maglie di Empoli e Sesto San Giovanni. Con le Toscane ha vissuto, numeri alla mano, la migliore stagione in carriera nella massima serie essendo capace di garantire ben 11 punti e quattro assist a partita.

Per la numero 77 si tratterà della terza stagione in maglia Orange, dopo le prime due che l’hanno vista protagonista della cavalcata che è culminata nella promozione.

“Ad un mese dalla promozione la sensazione di euforia è rimasta e credo rimarrà per molto tempo”, dichiara Madonna che aggiunge, “Siamo molto contente di quello che abbiamo fatto e per quanto mi riguarda non vedo l’ora di tornare in A1! La massima serie ha sicuramente un ritmo molto diverso e la tecnica la fa sicuramente da padrone, ma sono certa che daremo il massimo anche l’anno prossimo così come abbiamo fatto in questi anni”. “Quando sono arrivata qui due anni fa sapevo che avrei fatto parte di un progetto in crescita che puntava all’A1 e adesso si tratta di continuare, passo dopo passo, su questo percorso.

UFF.STAMPA SANGA MILANO