A1 UFFICIALE – Terzo volto nuovo per San Martino, arriva Agnieszka Kaczmarczyk

Il settimo nome ufficiale del Fila San Martino 2022/23 è anche il terzo volto nuovo per il club giallonero, che dopo Dedic e Verona aggiunge un altro tassello al reparto lunghe. Nella prossima stagione vestirà infatti la maglia giallonera Agnieszka Kaczmarczyk, esperta pivot polacca che nell’ultima stagione ha giocato in Italia con la maglia di Lucca.

Nata il 23 maggio 1989 nella città di Stettino, Kaczmarczyk è una lunga di 188 cm dotata di fisico ma anche di tecnica, preziosa in difesa e a rimbalzo, e membro da oltre dieci anni della Nazionale Polacca, dove è arrivata dopo tutta la trafila con le Nazionali giovanili del proprio Paese. Proprio in patria ha sviluppato gran parte della sua carriera cestistica: dopo gli inizi a Gorzow, dove fin da giovanissima ha potuto giocare anche in Eurolega e in Eurocup, nelle stagioni seguenti ha vestito le maglie di Pruszkow, Szczecin e Wisla Cracovia, con la quale nel 2015 è stata campionessa di Polonia.

Sono seguite le esperienze a Poznan, Breslavia e Polkowice, dove nel 2019 ha conquistato il suo secondo titolo nazionale e disputato nuovamente l’Eurolega (16 partite fino ai quarti di finale, a 4 punti e 4 rimbalzi di media), prima del ritorno a Gorzow dove tutto era iniziato. Un anno fa, la sua prima esperienza fuori dalla Polonia, proprio in Italia: Lucca scommette su di lei e i risultati le danno ragione. In oltre 30′ di utilizzo medio, Aga (com’è soprannominata) fa registrare medie di 10.6 punti e 9 rimbalzi a gara, firmando un high di 25 contro Venezia e una valutazione media di 14, terza della squadra alle spalle di Dietrick e Wiese.

Il Fila di coach Serventi è pronto ad accoglierla, a lei vanno già un benvenuto e un grande in bocca al lupo per questa avventura insieme. Su Lupebasket Tv, il suo primo saluto a San Martino di Lupari e alcuni highlights della scorsa stagione:

