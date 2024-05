A1 UFFICIALE – Tina Cvijanovic resta in Italia, accordo con le Lupe San Martino

By

Si arricchisce di un nuovo nome il roster dell’Alama San Martino 2024/25: la società giallonera è infatti lieta di dare il benvenuto fra le Lupe a Tina Cvijanovic, 26enne esterna slovena protagonista nell’ultima stagione di A1 con la maglia di Faenza.

Nata il 4 marzo 1998 a Murska Sobota, Tina cresce cestisticamente in patria nel Maribor, con cui arriva a debuttare nella massima serie slovena mettendo insieme ottimi numeri: per lei quasi 16 punti e 4 assist a partita nella stagione 2018/19. La prima esperienza all’estero avviene l’anno successivo, all’Almeria nel secondo campionato spagnolo.

Nel 2020 c’è invece l’approdo in Italia, a Udine. L’impatto con il campionato di A2 è ottimo, Cvijanovic firma 13.3 punti e 4.7 rimbalzi a gara, contribuendo al raggiungimento dei playoff. L’anno dopo arriva la chiamata dalla serie A tedesca, anche se l’avventura al Saarlouis dura poco, perché a gennaio è di nuovo in Italia, stavolta a San Giovanni Valdarno. Qui è fra le artefici, con medie di 11.3 punti e 4.1 rimbalzi, della cavalcata delle toscane, che a fine stagione si guadagnano la promozione in A1.

Non è ancora il momento però, per lei, del debutto nel massimo campionato. Nel 2022/23 è infatti ad Empoli, dove si riconferma giocatrice solidissima (11.7+3.9) e raggiunge ancora una volta i playoff. I tempi ormai sono maturi: nella scorsa stagione arriva finalmente l’opportunità della A1, a Faenza, ed è un salto di categoria che non impatta affatto sulle sue performance, anzi. Anche qui infatti l’annata si concluderà con 11 punti a partita, ai quali aggiunge 2.4 assist, offrendo un contributo fondamentale al raggiungimento della salvezza. Alcune delle prestazioni migliori sono proprio quelle contro San Martino: 21 punti all’andata, 15 con 8 assist al ritorno.

Membro della Nazionale slovena, a livello senior Cvijanovic ha rappresentato la propria nazione ad Eurobasket 2023, oltre ad aver preso parte a diversi eventi continentali a livello giovanile.

La sua nuova avventura a San Martino di Lupari inizierà molto presto: già la prossima settimana infatti la giocatrice è attesa al PalaLupe, per una conferenza stampa di presentazione che vedrà protagonista lei e non solo. L’appuntamento, aperto a tutta la tifoseria, è per giovedì 30 maggio alle 18.30, maggiori dettagli saranno resi noti nei prossimi giorni.

Uff stampa Lupebasket