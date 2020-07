A1 UFFICIALE – Toffolo confermata a San Martino di Lupari

Un’altra Lupa si lega nuovamente ai colori gialloneri in vista della prossima stagione di A1: il sesto nome del Fila 2020/21 è infatti quello della 19enne Sara Toffolo, nuova riconferma che si va a unire per il momento a Sulciute, Ciavarella, Fogg, Fietta e Traoré, in attesa di altre ufficializzazioni che arriveranno presto.

La giocatrice di scuola Marghera, arrivata a San Martino di Lupari un anno fa portando in dote la medaglia d’oro conquistata all’Europeo Under 20, ha disputato un’ottima stagione d’esordio in A1: per lei alla fine un totale di 43 punti e 42 rimbalzi in 18 partite, con un high di 11 punti nella sfida con Costa Masnaga.

Contemporaneamente, Toffolo ha giocato in doppio tesseramento anche il torneo di A2 col Fanola, dove con grandi numeri (12.6 punti e 12 rimbalzi di media) è stata tra le protagoniste del super campionato offerto dalla seconda squadra giallonera, che al momento del lockdown era in piena zona playoff.

Nella prossima stagione Toffolo si concentrerà pienamente sulla A1, pronta a ripagare la fiducia che i coach Abignente e Valentini le daranno, per proseguire il proprio percorso di crescita che siamo certi regalerà tante belle soddisfazioni a lei, allo staff e a tutti i tifosi del Fila. In bocca al lupo Sara!

«Non vedo l’ora di tornare al PalaLupe insieme alle vecchie compagne e di conoscere quelle nuove, la voglia di ripartire è tanta – spiega la giocatrice classe 2000 – Mi mancano tutte le sensazioni che si provano durante la partita, sia belle che brutte. Ci siamo lasciate nel momento più emozionante della stagione, eravamo sulla cresta dell’onda, ma come metteremo piede sul parquet sono sicura che sarà come se non ci fossimo mai fermate. Ritorneremo più forti che mai… Forza Lupe!».

Ufficio Stampa Lupebasket