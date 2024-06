A1 UFFICIALE – Tortona ingaggia Elisa Penna

Comincia a prendere corpo il roster castelnovese per la prossima stagione, la prima, ricordiamo, nella massima serie; la prima new entry dell’Autosped per il 2024-2025 è di quelle ‘pesanti’ con l’ingaggio di Elisa Penna, ala classe 1995 in arrivo dal Famila Wuber Schio. Nata a Bergamo, la neo giraffa può vantare una esperienza ultredecennale in A1 (ha esordito nel 2013) inframezzata anche da una significativa parentesi negli States (a Wake Forest); nel suo passato oltre a Schio, con cui ha conquistato uno scudetto, due Coppe Italia ed una Supercoppa, può vantare una lunga militanza a Venezia, dove fu protagonista, insieme alla sua prossima compagna Attura, della vittoria nel campionato 2020-2021. La neo giraffa vanta, inoltre, ben 23 presenze con la canotta della nazionale maggiore italiana; Il puzzle della formazione di Cutugno va a comporsi, così, di una altra importantissima tessera. Benvenuta Elisa !!!

UFF.STAMPA AUTOSPED DERTHONA